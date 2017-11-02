Самое популярное слово: объявлено главное выражение 2017 года

Британское издательство HarperCollins, выпускающее один из популярных толковых словарей английского языка Collins English Dictionary, объявило в четверг слово года. Им стало выражение fake news («фейковые новости»). Об этом сообщается на сайте издательства.

С прошлого года частота использования данного словосочетания взлетела на 365%. Это выражение активно использует президент США Дональд Трамп в отношении сообщений американской прессы о «вмешательстве» России в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

Collins определяет выражение fake news как «ложную, часто сенсационную информацию, распространяемую под видом новостных сообщений».

Стоит отметить, что в шорт-лист самых важных слов и словосочетаний года попали такие, как unicorn (единорог), echo chamber (эхо-камера), fidget spinner (спиннер), antifa (антифа) и некоторое другие термины.

В 2016 году словом года стало Brexit («Брексит»), обозначающее выход Великобритании из ЕС.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 02.11.17

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