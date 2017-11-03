В Белоруссии холодец превратили в голову Ленина и пронзили ее ножом

Музей в Витебске снял с экспозиции голову Ленина из холодца с воткнутым в нее ножом. Резонансный арт-объект простоял на выставке в музее «Витебский центр современного искусства» менее трех дней до того, как руководством центра было принято решение убрать Ильича с экспозиции.

Инсталляция местной художницы Анастасии Ганчаровой, подготовленная для проекта «Время женщин», называется «12 ножей в спину революции»: 700-граммовая голова вождя революции, сделанная из холодца, стоит на тарелке, сверху свисают веревки и красные тряпки. Сначала рядом с тарелкой лежал нож, но потом в ходе выставки, открывшейся 1 ноября, его воткнули в голову Ильича, что, похоже, не понравилось музейщикам, и они решили демонтировать инсталляцию. «В год столетия революции к образу Ленина обращаются многие, ведь это ее символ, мем, – объяснила Ганчарова выбор темы в комментарии изданию «КП – Белоруссия». – А почему из холодца? Это женский способ высказаться… Пищевые продукты – это то, с чем работает любая женщина. Можно было, конечно, пирог испечь. Но для меня холодец с детства – символ верха обывательщины, полного растворения в быту».

Художница подчеркнула, что артефакт сварен из обычного свиного холодца с морковью, специями, но с добавлением строительных примесей и силикона. Холодец получился съедобным, но невкусным, и это символично. «Революция ведь тоже задумывалась, как что-то «съедобное», светлое, а получились красный террор, голодомор, гражданская война», – прокомментировала Гончарова.

Автор инсталляции вместе со своим творением

Решение убрать голову Ильича с выставки художница вызвала у нее недоумение. «Это была не политическая акция, просто постмодернистская концепция. Решение снять объект с экспозиции – не более чем чьи-то страхи», – заявила автор инсталляции в комментарии изданию tut.by. «Плохо, когда в обществе не понимают иронии», – заключила она.

Напомним, 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Ленина нужно захоронить. Он подчеркнул, что «в самом сердце России, на Красной площади» не должен стоять гроб с мертвым человеком.

Витебск, служба информации РИА «Новый День»

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