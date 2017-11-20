США направили еще 4 глубоководных дрона на поиски аргентинской субмарины

Пентагон расширяет участие в поисках аргентинской подводной лодки San Juan. В ВМС США сообщили, что в поисках пропавшей субмарины будут дополнительно задействованы четыре глубоководных дрона.

В частности, в операции будут задействованы: один аппарат Bluefin 12D (Deep) и три IWU 580. Они числятся в составе особого соединения беспилотных аппаратов с дислокацией в Перл-Харборе. «Оба типа аппаратов приспособлены к оперативному развертыванию и ведению поиска на большой площади океана с помощью системы Side Scan Sonar, которая используется для создания изображения крупных участков морского дна», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Bluefin 12D движется под водой со скоростью 5,5 км/ч на глубине до 1,5 км. Он способен работать в автономном режиме до 30 часов. Аппараты IWU 580 могут использоваться на глубинах до 100 м и рассчитаны на 14 часов автономной работы. В поисковой операции также задействованы патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon и два глубоководных аппарата, созданные для эвакуации моряков с больших глубин.

Как отмечает РБК, сейчас в поисках пропавшей субмарины помимо ВМС Аргентины, участвуют Бразилия, Чили, Великобритания. Свой самолет для наблюдения в предполагаемую зону бедствия подлодки направило агентство NASA.

Напомним, подлодка San Juan с 44моряками на борту перестала выходить на связь 15 ноября. Предположительно, она пропала в водах Южной Атлантики, на расстоянии до 1 тыс. км от берега. Спасательную операцию затрудняют непогода и сильное волнение.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.17

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