Самолет США обнаружил исчезнувшую аргентинскую подлодку

В Южной Атлантике, в 300 км от побережья Аргентины самолет ВВС США обнаружил крупный металлический объект, который, предположительно, является пропавшей аргентинской подлодкой San Juan, сообщает газета Clarin.

Издание отмечает, что к месту предположительной аварии направлена миниподлодка. Ей предстоит идентифицировать объект. ВМС Аргентины в свою очередь не подтвердило данную информацию. В командовании сообщили, что поиски вступают в критическую фазу, поскольку запас кислорода на подлодке рассчитан на 7-10 дней.

Как писал «Новый День», подлодка San Juan с 44моряками на борту перестала выходить на связь 15 ноября. Предположительно, она пропала в водах Южной Атлантики, на расстоянии до 1 тыс. км от берега. Спасательную операцию затрудняют непогода и сильное волнение, отмечает «Интерфакс».

В поисках пропавшей субмарины помимо ВМС Аргентины, участвуют Бразилия, Чили, Великобритания и США.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 22.11.17

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