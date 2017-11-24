Отец моряка с пропавшей аргентинской подлодки получил похоронку

В районе поисков пропавшей субмарины ВМС Аргентины «Сан-Хуан» (San Juan) был зафиксирован взрыв, сообщил в ходе пресс-конференции представитель аргентинского военного флота Энрике Балби. «Мы получили информацию от посла в Австрии об аномальном одиночном коротком мощном неядерном событии, которое может быть взрывом», – цитирует Clarin Балби. Официальный представитель уточнил, что причины взрыва неизвестны.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на радиостанцию Mitre, власти сообщили отцу одного из моряков экипажа пропавшей подлодки Луису Таглиапиетро, что случилась трагедия, в которой никому не удалось выжить. «Мне заявили, что был взрыв на глубине от 200 до 1000 метров, и все погибли», – рассказал мужчина.

Как писал «Новый День», San Juan, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Ранее появилась информация, что самолёт ВМС США обнаружил на дне недалеко от возможного местонахождения подлодки некий объект. Позднее выяснилось, что это не подлодка. О пропаже субмарины объявили 17 ноября.

Отметим, что к месту поисков направлен российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Он доставит флотских специалистов, глубоководный аппарат и другое оборудование для поиска и спасения аварийной подводной лодки ВМС Аргентины.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

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