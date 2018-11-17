На дне Атлантики нашли пропавшую год назад подлодку «Сан Хуан»

На дне Южной Атлантики удалось обнаружить затонувшую год назад подлодку Военно-морских сил Аргентины «Сан-Хуан» (San Juan), написал представитель ВМС в Twitter. В Минобороны страны сообщили, что в ходе обследования объекта, на который ранее указала американская компания Ocean Infinity, удалось выяснить, что это пропавшая субмарина «Сан-Хуан».

Обследование проводилось с использованием глубоководного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров. «Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что сегодня обследование объекта повышенного интереса номер 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров подтвердило обнаружение субмарины «Сан Хуан», – говорится в сообщении ведомства.

Как писал «Новый День», «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил о пожаре.

СМИ сообщали, что морская вода залила аккумуляторы, что привело к короткому замыканию. Было выдвинуто предположение, что на борту субмарины произошел взрыв водорода, который мог выделится из аккумуляторов. В Минобороны Аргентины отвергли версию подрыва подлодки на мине.

После пропажи подлодки свою помощь Аргентине предложили несколько стран, в том числе Россия, США и Великобритания. Минобороны РФ направило в южную Атлантику специалистов ВМФ и телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс», разработанный для поиска объектов на глубине. Кроме того, в район поисков вышло российское исследовательское судно «Янтарь». На его борту имеются два глубоководных аппарата.

США направили на поиски самолет NASA P-3 Orion и подводный дрон Bluefin 12D (Deep) UUV. Великобритания предоставила самолет Hercules C-130.Специалисты определили два возможных места нахождения подлодки на глубине 700 и 950 метров.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 16.11.18

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