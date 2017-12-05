В зоне поиска подлодки «Сан-Хуан» устроили мощный взрыв

ВМС Аргентины произвели в зоне поисков пропавшей подлодки «Сан-Хуан» (San Juan) взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Сравнив полученные данные, они пришли к выводу, что взрыв, вероятно связанный с пропажей подлодки и зафиксированный датчиками, был сильнее, сообщает Todo Noticias.

Экспериментальный взрыв был произведен на глубине 40 метров и сравнили ударную волну с зарегистрированной ранее от взрыва в районе исчезновения субмарины.

Как писал «Новый День», «Сан-Хуан», на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил о пожаре.

СМИ сообщали, что морская вода залила аккумуляторы, что привело к короткому замыканию. Было выдвинуто предположение, что на борту субмарины произошел взрыв водорода, который мог выделится из аккумуляторов. В Минобороны Аргентины отвергли версию подрыва подлодки на мине.

После пропажи подлодки свою помощь Аргентине предложили несколько стран, в том числе Россия, США и Великобритания. Минобороны РФ направило в южную Атлантику специалистов ВМФ и телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс», разработанный для поиска объектов на глубине. Кроме того, в район поисков вышло российское исследовательское судно «Янтарь». На его борту имеются два глубоководных аппарата.

США направили на поиски самолет NASA P-3 Orion и подводный дрон Bluefin 12D (Deep) UUV. Великобритания предоставила самолет Hercules C-130.Специалисты определили два возможных места нахождения подлодки на глубине 700 и 950 метров.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 04.12.17

В Европе назвали самые пьющие страны. / Киев при поддержке США готовит тотальную блокаду Донбасса. / Новая iOS вызвала очередной сбой в iPhone X. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»