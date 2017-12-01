Аргентина признала гибель экипажа пропавшей подлодки

Власти Аргентины решили прекратить операцию по спасению субмарины «Сан-Хуан» (San Juan), которая перестала выходить на связь 15 ноября. Об этом заявил официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Как писал «Новый День», подлодка пропала на пути в порт города Мар-дель-Плата после выхода из порта Ушуайя. Субмарина была построена в Германии и была принята в состав ВМС Аргентина в 1985 году. Запас кислорода на судне рассчитан на 6 дней, а провизии – на 15. Время поиска моряков превышено в два раза. Потому шансов найти их живыми не осталось.

По словам Бальби, в связи с завершением спасательной операции на базу в Комодоро-Ривадавии сейчас временно возвращаются три судна. Спустя некоторое время поиски подлодки будут возобновлены, и в них будут задействованы новые суда.

На днях в СМИ появилось последнее донесение с борта субмарины. «Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Аккумуляторы в носовой части вышли из строя», – говорилось в сообщении. Также моряки доложили, что субмарина «погружается», а они будут и дальше рапортовать о происходящем на борту.

Также высказывалось предположение, что подлодка затонула в следствии взрыва водорода. Однако, по словам Бальби, версий о том, почему взрывоопасный газ мог скопиться, нет. ПО мнению наблюдателей, водород мог выделиться из аккумуляторных батарей.

Как передает РИА «Новости», экс-командующий Балтийским флотом РФ адмирал Владимир Валуев считает, что субмарина затонула из-за попадания в отсеки забортной воды. Он также допустил, что мог образоваться хлор, который убил экипаж. Он также допустил, что водород выделился из аккумуляторов, а затем произошел взрыв, и начался пожар.

Свое мнение о случившемся также высказал военный эксперт, капитан первого ранга Игорь Курдин: «При движении подводным ходом в аккумуляторной батарее интенсивно выделяется водород. Для того чтобы поддерживать его безопасную концентрацию, существуют так называемые печи дожигания. Возможно, при их неисправности, при неисправности приборов контроля концентрация водорода превысила предельные нормы, и тогда от любой искры может произойти взрыв».

Напомним, что Россия не осталась в стороне и предложила Аргентине помощь в поисках подлодки. Минобороны направило в южную Атлантику специалистов ВМФ и телеуправляемый подводный аппарат «Пантера Плюс», разработанный для поиска объектов на глубине. Кроме того, в район поисков вышло российское исследовательское судно «Янтарь». На его борту имеются два глубоководных аппарата.

Ранее стало известно, что в порту Комодоро-Ривадавия идет подготовка судна «Мальвинские острова». На него планировалось погрузить российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс». В поисках пропавшей сумбарины «Сан-Хуан» также задействованы различные аппараты из Великобритании, США и Норвегии.

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 30.11.17

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