ВМС Аргентины: На пропавшей субмарине мог взорваться водород

Взрыв на борту пропавшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан» (San Juan) рассматривается как основная причина гибели судна, а произойти он мог из-за высокой концентрация водорода в одном или нескольких отсеках подлодки. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

«Учитываю информацию о взрыве, и поскольку на борту нет торпед, и, соответственно, они не могут взорваться, можно строить предположение о том, что взрыв мог произойти из-за скопления водород. Если причина в водороде, мы не знаем, по какой причине образовалось скопление водорода», – сказал Бальби на пресс-конференции. По мнению наблюдателей, водород мог скопиться в аккумуляторном отсеке судна.

Ранее депутат аргентинского парламента Элиса Каррио выразила мнение, что все подводники уже погибли. На это Бальби заявил, что делать такие выводы преждевременно. «Могу сказать, что, пока нет четкой уверенности по ситуации с подлодкой, ничего нельзя утверждать. Мы пытаемся быть уважительными. Хотя поиск идет уже 11 дней, нельзя исключать, что они (экипаж – ред.) могут находиться в ситуации экстремального выживания», – приводит слова Бальби канал Todo Noticias.

Несколько часов назад норвежское судно Sophie Siem с американской мини-субмариной на борту вышло из порта аргентинского города Комодоро-Ривадавия в район поисков подлодки. Ожидается, что оно прибудет в заданный квадрат через сутки. Судно было готово к выходу ранее, но штормовой ветер не позволял ему покинуть порт. Как передает РИА «Новости», именно на американскую мини субмарину возлагали большие надежды, так как она способна спасать людей с глубин до 650 метров. За раз она способна поднять на поверхность до 16 человек.

Как писал «Новый День», субмарина ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Также стало известно, что в момент последнего сеанса связи экипаж сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Позже аргентинские военные заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 27.11.17

С курорта Бали из-за проснувшегося вулкана не могут улететь 60 тысяч туристов. / «Это будет крупнейшая потеря»: в Совете Европы рассматривают вопрос о снятии с России санкций. / Упали с 5-метровой высоты: танцпол рухнул на дискотеке на Канарах, десятки раненых. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»