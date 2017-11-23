В зоне поиска аргентинской подлодки нашли «акустическую аномалию»

В южной Атлантике, где идут поиски пропавшей аргентинской подлодки San Juan, зафиксировали гидроакустическую аномалию. Примечательно, что официальный представитель ВМС Аргентины капитан Энрике Балби заявил об этом только сейчас, хотя это произошло, спустя 4 часа после исчезновения субмарины 15 ноября, пишет The Washington Post.

Отметим, что президент России Владимир Путин предложил главе Аргентины Маурисио Макри направить в зону поисков российское океанографическое судно. Что ответил аргентинский лидер, пока не известно.

Принято решение вернуть участвующие в поисковой операции судна и самолеты в ранее пройденную ими зону. Это произошло после того, как официальные лица заявили, что зафиксированный неделей ранее шум может дать ключ к местоположению судна. При этом, отмечают эксперты, запас кислорода на субмарине был рассчитан на неделю.

Как писал «Новый День», построенная в Германии подводная лодка San Juan пропала после выхода из порта Ушуайя. Она направлялась на базу в Мар-дель-Плата, расположенную примерно в 400 километрах к юго-востоку от Буэнос-Айреса. До сих пор непонятно, почему экипаж не активировал аварийный маяк.

В поисках субмарины задействованы четыре тысячи военнослужащих из восьми стран, 14 судов и 10 самолетов. Они прочесывают акваторию в 480 тысяч квадратных километров, равную территории Испании, отмечает «РГ».

Буэнос-Айрес, Иван Гридин

Буэнос-Айрес. Другие новости 23.11.17

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