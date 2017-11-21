Лондон запретил России выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

Организаторы авиасалона «Фарнборо» в Великобритании отказали России в возможности экспонировать на выставке в 2018 году продукцию военного назначения, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Он рассказал, что данное решение вынес оргкомитет «Фарнборо». «Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей», – сказал Пунчук агентству «Интерфакс» на выставке «МИЛИПОЛ-2017».

По его словам, ранее ФСВТС России определило «Рособоронэкспорт» организатором российской экспозиции военной техники на «Фарнборо», но теперь данное решение отменено. «Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции», – заявил Пунчук.

Напомним, в 2014 и в 2016 годах Россия уже сталкивалась с затруднениями при участии в выставке «Фарнборо». Три года назад российские делегаты не попали в Великобританию из-за отказа в выдаче виз, в 2016 году «Ростех» и ряд других корпораций привезли на выставку только гражданскую продукцию. Причиной стали санкции.

Отметим, что сегодня, 21 ноября, в Париже открылась международная выставка средств и систем безопасности «МИЛИПОЛ-2017». Организатором российской экспозиции выступает «Рособоронэкспорт». Официальную российскую делегацию на выставке возглавляет Пунчук, главой делегации «Рособоронэкспорта» назначен начальник департамента безопасности компании Валерий Варламов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 21.11.17

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