Принц Гарри женится на актрисе из сериалов. Свадьба будет весной

В Лондоне официально объявили о помолвке 33-летнего принца Гарри и его возлюбленной – 36-летней американской актрисы и фотомодели Меган Маркл. Об этом сообщается в твиттере Кларенс-хаус – вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи. Свадьба намечена на весну 2018 года. Дата бракосочетания будет названа позже согласно протоколу королевской семьи. Пара поселится в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл, фото: Getty Images

В сообщении отмечается, что помолвка состоялась ранее в ноябре, принц Гарри проинформировал о ней королеву Елизавету II и других членов королевской семьи.

Королева и герцог Эдинбургский, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин, а также родители Меган Маркл пожелали паре счастья в семейной жизни.

Принц Гарри встречается с Маркл с июля прошлого года.

Ранее таблоиды неоднократно сообщали, что Меган Маркл покидает сериал «Форс-мажоры», который принес ей славу, и готовится к переезду в Лондон.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 27.11.17

К берегу Японии прибило лодку с восемью скелетами. / Ростуризм: на Бали застряли 300 российских граждан. / Корона «Мисс Вселенной» досталась храброй инструктору по самообороне. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»