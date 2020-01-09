Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского статуса

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить полномочия членов королевской семьи. Пара не консультировалась с Букингемским дворцом, принимая решение об отказе от статуса. По данным британских СМИ, королева Великобритании Елизавета II была крайне разочарована.

О желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца Гарри и Меган сообщили в Instagram 8 января. Супруги также отметили, что собираются основать собственный благотворительный фонд и поменять место жительства.

Принц Гарри занимает шестое место в очереди на британский трон. Его отказ привел в ярость отца – принца Уэльского Чарльза, пишет The Times. Решение пары разочаровало и королеву Елизавету II, а также брата Гарри герцога Кембриджского Уильяма.

Не исключено, что отказ от королевских полномочий обусловлен повышенным вниманием к паре. Таблоиды активно вмешиваются в жизнь герцогов Сассекских, что уже становилось поводом для судебных разбирательств. Кроме того, пресса критикует Меган Маркл за нарушение британских традиций.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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