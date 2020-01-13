Принц Гарри и Меган Маркл поставили ультиматум королевской семье и пригрозили открыть правду

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл поставили ультиматум – если их не отпустят из королевской семьи, то они дадут разоблачительное интервью ряду ведущих СМИ. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на информированный источник.

По его сведениям, герцог и герцогиня Сассекские уже договорились с тремя американскими телеканалами – ABC, NBC, CBS, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри. Пока еще королевская чета грозят поведать миру о своей истории, о попытках заставить Меган Маркл держать язык за зубами – молчать обо всем, что имеет отношение к королевской семье. Источник издания рассказал, что Гарри и его супруга столкнулись с расизмом и сексизмом в королевской дворе.

Напомним, 8 января Гарри и Меган объявили о своем решении сложить полномочия членов королевской семьи, что стало полной неожиданность для королевы Елизаветы II и остальных членов королевской семьи. В СМИ Соединенного Королевства обозначили сложившуюся ситуацию как «Мегсит», по аналогии с «Брексит» – выходом Британии из Европейского союза.

Сегодня, как ожидается, королева соберет в Сандрингемском дворце самых высокопоставленных членов королевской семьи для обсуждения вопроса отказа герцога и герцогини Сассекских от королевских обязанностей и привилегий. На встрече будут присутствовать принц Гарри и принц Уильям, их отец, принц Чарльз. Меган Маркл сейчас находится в Канаде и присоединится к семейному совету по телефону.

Наблюдатели меж тем выразили сомнение в том, что окончательное решение по судьбе Гарри и Меган будет принято в ближайшие дни. Однако британские СМИ пишут, что некоторое взаимопонимание между дворцом и четой герцогов Сассекских уже достигнуто, и есть надежда на то, что скандальная история разрешится в ближайшее время.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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