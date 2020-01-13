Королева созывает саммит из-за сбежавших из дворца Гарри и Меган

В частной усадьбе Виндзоров в Сандрингемском дворце в восточной части Англии состоится семейный совет по вопросу отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей и привилегий. Британцы с нетерпением ждут развязки скандальной истории. Остается неизвестным, лишат ли королевскую пару титулов и финансирования.

О своем решении сложить полномочия членов королевской семьи Гарри и Меган сообщили 8 января. Британские СМИ прозвали сложившуюся ситуацию «Мегсит», по аналогии с «Брексит» – выходом Великобритании из Европейского союза. Заявление Гарри и Меган, по данным таблоидов, было полной неожиданностью для остальных членов королевской семьи.

По словам инсайдеров, сегодня состоится встреча, на которой будут присутствовать принц Уэльский Чарльз и старший брат Гарри – Уильям. Вероятно, в разговоре примет участие Меган по телефону или видеосвязи. В настоящее время герцогиня Сассекская находится в Канаде, куда она на днях улетела к маленькому сыну, пишет Sky News. В прессе предстоящие переговоры называют не meeting, а именно summit, то есть встреча на высшем уровне.

Источник издания заявил, что Елизавета II требует скорейшего урегулирование возникших противоречий. Королева не хочет, чтобы дискуссия затянулась на несколько недель. В частности, членам королевской семьи предстоит решить, какую сумму герцог и герцогиня Сассекские будут получать от дворца, какие коммерческие соглашения им будет позволено или не позволено заключать, а также сохранятся ли за ними титулы.

Финансовый вопрос стоит наиболее остро, так как Гарри и Меган заявили, что намерены жить на два континента, а это означает увеличение затрат на передвижение и охрану. Впрочем, пару это похоже не тревожит. Так Маркл недавно заключила контракт со студией Disney. Она будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Британцы разделились на два лагеря. Одни, в основном молодежь, поддерживают Гарри и Меган в их решении быть независимыми от Букингемского дворца. Старшее поколение осуждает желание пары отстроиться от королевской семьи.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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