Королева Елизавета II дала вольную принцу Гарри и его жене

Королева Великобритании Елизавета II выпустила заявление по итогам семейного совета в Сандрингемском дворце, на котором обсуждался вопрос о будущем принца Гарри и его жены Меган Маркл после их решения сложить полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми.

Королева и представители королевского двора, как следует из заявления, поддержали желание герцога и герцогини Сассекских начать новую жизнь. «Хотя мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью в семье, оставаясь при этом ценной частью нашей семьи», – говорится в документе.

Елизавета II отметила, что в ходе встречи была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого принц Гарри и его супруга будут жить на две страны – в Канаде и в Великобритании. Как долго продлится этот период, пока неизвестно.

Королева в завершении заявления указала, что королевской семье предстоит решить сложные вопросы, работы еще много, но, как подчеркнула Елизавета II, она «попросила принять окончательные решения в ближайшие дни». В частности, остаются нерешенными вопросы об отношениях Гарри и Меган с другими представителями двора, а также, на что они будут жить, и многие другие.

В семейном совете, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, участвовали его старший брат принц Уильям и их отец принц Уэльский Чарльз. Ранее сообщилось, что находящаяся в Канаде жена Гарри Меган примет участие во встрече по телефону.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем решении сложить полномочия членов королевской семьи, что стало полной неожиданностью для королевы и остальных членов королевской семьи. Они отказались от королевских обязанностей и привилегий и решили уехать в Северную Америку. Накануне британские СМИ сообщали об ультиматуме, выдвинутом герцогами Сассекскими. По данным прессы, Гарри и Меган угрожали дать разоблачительное интервью ряду ведущих мировых СМИ и известной американской телеведущей Опре Уинфри и выдать все тайны королевского двора.

Меган, судя по сообщениям таблоидов, в Британию возвращаться не собирается. Сейчас она вместе с сыном находится на вилле, принадлежащей миллионеру Фрэнку Гистре, неподалеку от Ванкувера. А вообще жена принца Гарри хотела бы переехать в Лос-Анджелес. СМИ пишут, что она сделает это, как только пост президента США покинет Дональд Трамп. Маркл известна как большая противница нынешнего американского лидера.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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