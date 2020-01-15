Герцогиня Сассекская Меган Маркл получила неожиданный удар

Жена принца Гарри Меган Маркл отказалась участвовать в переговорах с королевой Елизаветой II, которые прошли в понедельник, 13 января, в Сандрингемском дворце. На встрече представителей королевского двора, созванной королевой, обсуждалось будущее герцогов Сассекских после их решения сложить полномочия членов королевской семьи и отказаться от финансовых привилегий. Сегодня стало известно, что Меган получила удар от собственного отца – Томас Маркл готов дать показания против дочери в британском суде по делу о публикации личного письма герцогини в одном из таблоидов.

В семейном совете, помимо королевы Елизаветы II и ее внука принца Гарри, приняли участие его старший брат принц Уильям и их отец принц Уэльский Чарльз. Ранее сообщилось, что находящаяся сейчас в Канаде Меган Маркл вместе с сыном Арчи примет участие в обсуждении по телефону. Однако герцогиня не стала присоединяться к дискуссии. Чета Сассекских сочла, что в участии Меган в семейном совете не было необходимости, пишут британские СМИ.

Ранее, 8 января, принц Гарри и Меган Маркл сообщили о своем решении сложить полномочия членов королевской семьи и стать финансово независимыми, что стало полной неожиданностью для королевы и остальных членов королевской семьи. Чета решила отказаться от королевских обязанностей и привилегий и уехать в Северную Америку. Изначально королевский двор негативно воспринял решение Гарри и Меган. А в прессе появились сообщения об угрозе герцога и герцогини Сассекских дать разоблачительное интервью ряду ведущих мировых СМИ и известной американской телеведущей Опре Уинфри и открыть все тайны королевского двора. Однако 13 января британская королева выпустила заявление, в котором поддержала желание внука и его супруги начать новую жизнь. Елизавета II отметила, что в ходе встречи была достигнута договоренность о переходном периоде, в течение которого принц Гарри и его супруга будут жить на две страны – в Канаде и в Великобритании. Как долго продлится этот период, пока неизвестно.

Тем временем Меган столкнулась с еще одной неожиданной проблемой. По данным Daily Telegraph, ее отец Томас Маркл готов дать показания против дочери при рассмотрении в суде дела о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday. Издание собирается построить защиту на показаниях отца Меган Маркл – данные документы свидетельствуют об ухудшившихся отношениях Меган с отцом после свадьбы с принцем Гарри. В октябре прошлого года стало известно, что принц Гарри с женой готовы судиться с таблоидом, который опубликовал частное письмо герцогини. Принц тогда отметил, что его супруга стала объектом нападок и травли, а письмо было сокращено таким образом, чтобы создать выгодное изданию впечатление о его авторе. После этих слов таблоид заявил, что будет через суд отстаивать законность размещения личного письма Меган, напоминает РИА «Новости».

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.01.20

Демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте Трампа. / США отложили отмену пошлин на китайские товары. / Лавров сообщил о курсе России на отказ от доллара. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»