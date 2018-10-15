Кенсингтонский дворец подтвердил беременность жены принца Гарри (ФОТО)

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут ребенка. Об этом сегодня официально объявил Кенсингтонский дворец. Пара станет родителями весной 2019 года.

«Их Королевские Высочества Герцог и Герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года», – говорится в сообщении в официальном твиттере Кенсингтонского дворца.

Ранее британские таблоиды сообщали, что Меган ждет двойню.

Добавим, принц и его жена в понедельник прибыли в Австралию – этот визит стал первой зарубежной поездкой пары в статусе мужа и жены. В аэропорту Сиднея чету ждали сотни поклонников. Поездка продлится 16 дней, в ходе которой пара посетит Новую Зеландию, Фиджи и Королевство Тонга.

Напомним, что 34-летний принц Гарри и 37-летняя американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Всего на церемонии бракосочетания присутствовали порядка 600 человек. По подсчетам СМИ, затраты на свадьбу составили в $45 млн – почти в два раза больше, чем стоила свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма. Большая часть этой суммы пошла на обеспечение безопасности, платье невесты стоило около $500 тыс.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.10.18

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