Королевская свадьба в Британии: принц Гарри женился за $45 млн

В Лондоне завершилась праздничная церемония вступления в брак принца Гарри. Представитель бритенской королевской семьи женился на американской актрисе Меган Маркл. Оба супруга получили титулы: теперь они стали Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, Ее Королевским Высочеством герцогиней Сассекской.

Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, куда на торжества к своему внуку прибыла королева Великобритании Елизавета II. Бракосочетание провел духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Всего на церемонии присутствовали порядка 600 человек, передает РБК. На свадьбу были приглашены телеведущая Опра Уинфри, сэр Элтон Джон, Дэвид и Виктория Бекхэм, Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс и другие знаменитости. На сами свадебные торжества в Виндзорском замке были также приглашены более 1,2 тыс. представителей общественности. В этом списке не оказалось британского премьера Терезы Мэй.

К алтарю невесту провел отец жениха, принц Чарльз. Отец Меган Маркл не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья.

По подсчетам западных СМИ, затраты на свадьбу составили в $45 млн – почти в два раза больше, чем стоила свадьба старшего брата Гарри принца Уильяма. Большая часть этой суммы пошла на обеспечение безопасности, платье невесты стоило около $500 тыс. По оценкам экспертов, эти траты окупятся – свадьба может принести бюджету страны не менее £500 млн ($680 млн).

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 19.05.18

Авиакатастрофа на Кубе: разбился пассажирский лайнер, более 100 человек погибли. / СМИ: США применили неизвестное оружие в Афганистане. / Россия обзаведется собственным транспортом для возврата грузов с орбиты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»