В Грузии разрешили курить марихуану, на очереди – легализация героина

Конституционный суд Грузии отменил уголовную ответственность за курение марихуаны.

В своем вердикте суд упомянул статью 16 грузинской Конституции, в которой закреплено право каждого гражданина Грузии на свободное развитие своей личности. «Суд счел, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка», – отмечается в решении КС.

Истцом выступил член оппозиционной партии «Гирчи» Гиви Шанидзе, давно выступающей за декриминализацию наркотиков. Суд поддержал его главный аргумент о том, что каждый человек вправе «самостоятельно определять форму отдыха, релаксации и развлечения».

В партии «Гирчи» уже объявили, что следующей задачей станет легализация потребления всех видов наркотиков, в том числе героина и «кислоты».

Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Гига Букия назвал судебное решение «изменой родине», предупредив, что в случае полной декриминализации зелья Грузия станет «зоной бедствия и пристанищем для наркоманов со всего мира», передает радио «Свобода».

Напомним, в июле текущего года в Грузии по просьбе группы граждан упразднили уголовное наказание за посев и выращивание конопли для личного пользования.

Стоит отметить, что на этой неделе нижняя палата парламента Канады приняла законопроект о легализации марихуаны. Теперь документ должна рассмотреть верхняя палата канадского парламента, после чего закон вступит в силу – ожидается, что это произойдет до 1 июля 2018 года.

Тбилиси, служба информации РИА «Новый День»

Тбилиси. Другие новости 01.12.17

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