Ушел из жизни легенда французского рока Джонни Холлидей

В ночь на среду, 6 декабря, на 75-м году ушел из жизни французский рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей, сообщает издание Le Huffington Post со ссылкой на супругу музыканта Летицию.

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова и не верю, но все же это правда. Моего мужчины больше нет, он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь – смело и с достоинством», – написала жена певца Летиция. По данным информационных агентств, артист умер от рака легких.

«Французский Элвис Пресли», как называли Холлидея, первым стал исполнять рок-н-ролл по-французски. «Он показал французам, что такое рок-н-ролл. Он – один из тех, про кого можно сказать – настоящий зверь на сцене. Он просто невероятен. Его любят люди всех возрастов», – говорил про Холлидея обозреватель французского журнала Le Point Филипп Ле Корр.

По случаю смерти певца высказался президент франции Эммануэль Макрон, передает ВВС. «Немного Джонни есть в каждом из нас. Мы не забудем ни имя, ни голос, ни выражение лица Джонни. Особенно в памяти останется то, как он исполнял свои песни, с присущим ему лиризмом, грубым и одновременно мягким, это все теперь часть истории французской песни. Он привнес частичку Америки в наш национальный Пантеон», – сказал глава Франции.

Холлидей родился в 1943 году. Его настоящее имя Жан-Филипп Смет. Музыкальную карьеру артист начал в 1960-е годы, быстро приобретя известность благодаря адаптации американского рока на французский лад. Он сочинил более 1000 песен, продал более 100 млн дисков и снялся в нескольких фильмах. В 1997 году Холлидей был удостоен ордена Почетного легиона.

Париж, Иван Гридин

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