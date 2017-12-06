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NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2017, 16:11 мск

В мире

TIME назвал человека года

TIME назвал человека года
Фото: twitter @TODAYshow

Американский журнал TIME назвал персону, которая по версии издания, является человеком года. «Человеком года» стали «нарушители молчания» (The Silence Breakers) – женщины привлекшие внимание к проблеме сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь – в шоу-бизнесе.

Подсчет голосов показал, что второе место занял президент США Дональд Трамп, на третьем – генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.12.17

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