TIME назвал человека года

Американский журнал TIME назвал персону, которая по версии издания, является человеком года. «Человеком года» стали «нарушители молчания» (The Silence Breakers) – женщины привлекшие внимание к проблеме сексуальных домогательств в различных сферах общественной жизни, в первую очередь – в шоу-бизнесе.

Подсчет голосов показал, что второе место занял президент США Дональд Трамп, на третьем – генсек ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.12.17

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