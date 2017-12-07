Интрига раскрыта: медики рассказали, что скорая из России делала в Стокгольме

В Стокгольме прохожему, которому стало плохо прямо на улице, медицинскую помощь оказала... российская скорая помощь. Спецавтомобиль с номерными знаками России заметили очевидцы. Судя по номеру, транспортное средство зарегистрировано в Петербурге. Один из случайных свидетелей запостил фото с необычной неотложкой у себя в твиттере, поинтересовавшись у пользователей, что в шведской столице делает российская скорая. На снимке запечатлено, как медики в форме с надписями на русском языке оказывают помощь человеку, лежащему на тротуаре.

Пользователи высказали несколько версий неожиданного появления российских врачей в Стокгольме. По одной из них, неотложка могла участвовать в съемках кино, но прохожие не увидели рядом ни камер, ни софитов. Другие комментаторы предположили, что скорая принадлежит российскому посольству и прибыла для оказания помощи одному из сотрудников диппредставительства.

Местные СМИ отмечают, что случившимся заинтересовались правоохранители, но раскрыть тайну российской скорой в Стокгольме до последнего время не удавалось.

Позже сами российские медики рассказали, как скорая помощь из Петербурга оказалась в Швеции. Выяснилось, что в Стокгольм за запросу страховой компании прибыла платная неотложка для транспортировки на родину получившего травму российского гражданина. Ехавшую по Стокгольму скорую помощь остановили прохожие и попросили помочь человеку, у которого, предположительно, начался приступ эпилепсии. Российские медики оказала ему первую помощь и после прибытия местных врачей продолжили свой маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на главрача петербургской частной клиники, которой принадлежит машина скорой.

Стокгольм, служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 07.12.17

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