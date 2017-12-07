Трамп взбудоражил весь мир признанием Иерусалима столицей Израиля / Эрдоган звонит Путину

Президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Американский лидер заявил о переносе посольства США из Тель-Авива. Решение Трампа осудили в Палестине, Иордании и Турции. Европейские лидеры также выступили против Вашингтона в этом вопросе. Совбез ООН созывает экстренное заседание.

«Я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Признание этого факта – необходимое условие для достижения мира», – цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера «за отважное и справедливое решение». Впрочем, по всей видимости, он единственный, кто поддержал Трампа.

В Иерусалиме находятся одни из важнейших символов ислама – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы. Признание города столицей Израиля может быть расценено многими верующими как попытка отобрать у них святыни, что в результате обернется масштабными столкновениями по всему миру.

Так турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осудил слова президента США, и заявил, что «такой шаг, особенно для этого региона, подобен горящей спичке». Эрдоган отметил, что «данное решение взбудоражит весь Ближний Восток», передает РИА «Новости». «Я продолжаю телефонные переговоры в связи с заявлением Трампа по Иерусалиму, и не только с лидерами исламских стран, но и с западными странами и с Папой Римским. Поговорю об этом и с господином Путиным, потому что эта тема касается не только мусульман, но и всех», – добавил президент Турции.

Ранее турецкий МИД назвал решение Белого дома ошибочным и призвал пересмотреть мнение на этот счет, пишет RT. Турецкие дипломаты уверены, что перенос столицы Израиля «нанесет ущерб статусу Иерусалима как многокультурного и исторического города».

Тем временем, в городах Турции и Иордании тысячи демонстрантов вышли на акции протеста в поддержку Палестинской автономии. В секторе Газа палестинцы сжигают американские флаги. Лидер движения ХАМАС в Палестине Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля и заявил, что Трамп своим заявлением дал разрешение израильским властям на войну с палестинцами, живущими в Иерусалиме, пишет Reuters. «Мы должны призвать и мы должны работать над запуском новой интифады перед лицом [угрозы] со стороны сионистского врага», – заявил Хания.

В Вифлееме в знак протеста погасили рождественские огни, передает The Jerusalem Post. В частности, не горят украшения на елках у базилики Рождества Христова. По словам представителя местных властей Фади Гаттаса, пока не ясно зажгут ли огни к рождественским праздникам.

Глава Палестины Махмуд Аббас назвал решение Вашингтона «концом американского участия в ближневосточном мирном процессе». Заявление Трампа палестинский лидер посчитал провокацией, он уверен, что это приведет к росту напряженности в регионе, которая может перерасти в бесконечную религиозную войну.

В свою очередь против решения американского президента выступили и европейские лидеры. Так премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что перенос столицы Израиля разрушит и без того хрупкий мир в регионе.

Восемь государств обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой об экстренной встрече. Заседание запланировано на 8 декабря. «В свете сделанного сегодня заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря», – говорится в совместном заявлении, текст которого приводит «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Трамп, признав Иерусалим столицей Израиля, «признал то, что известно всем». Однако в ООН сообщили, что вопрос со статусом Иерусалима «должен решаться на основе резолюций сугубо представителями Израиля и Палестины». В ином случае может произойти глобальный раскол.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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