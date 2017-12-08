«Символ оригинальности и креатива»: выбран главный цвет 2018 года

Институт цвета Pantone выбрал главный цвет 2018 года, говорится в сообщении компании. Им стал яркий фиолетовый оттенок 18-3838 (Ultra Violet).

«Резкий, провокационный и продуманный», – такими характеристиками наделяют главный цвет будущего года специалисты института. Он символизирует «оригинальность, изобретательность, мышление, устремленное в будущее» и вдохновляет на креативность и открытия, отмечается в сообщении.

«Принс, Дэвид Боуи и Джимми Хендрикс привнесли оттенки ультрафиолета в поп-культуру как олицетворение выражения индивидуальности», – отмечают в компании.

Pantone определяет главный цвет предстоящих 12 месяцев с 2000 года. В 2016-м главный цветом был назван зеленый оттенок Greenery – цвет свежей листвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.12.17

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