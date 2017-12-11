В Стокгольме подсчитали мировые продажи вооружений. Россия на 3-м месте

Объем продаж крупнейших мировых военно-промышленных компаний вырос в 2016 году впервые за пять лет и составил $374,8 млрд. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). По данным организации, лидером среди российских компаний стала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Она показала рост продаж на 15,6%

По данным SIPRI, объем продаж оружия в 2016 году вырос на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% – по сравнению с 2002-м. Крупнейшие военно-промышленные компании, входящие в рейтинг SIPRI топ-100, реализовали в 2016 году продукции на $374,8 млрд. При этом совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями увеличился на 4% и составил $217,2 млрд.

Производители из Западной Европы увеличили совокупные продажи на 0,2% по сравнению с 2015 годом. Рост общих продаж российских компаний составил в 2016 году 3,8%, но эксперты отметили замедление темпов. Всего российские производители реализовали оружия на $26,6 млрд. Доля продаж российских компаний составила 7,1% в общем объеме продаж. «Экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российскими компаниями», – отметил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Первые три места в рейтинге SIPRI заняли компании из США. На первой строчке – концерн Lockheed Martin, на второй – Boeing, на третьей – Raytheon. Российская ОАК за год поднялась на четыре строки, укрепившись на 13-м месте. Объединенная судостроительная корпорация оказалась на 19-м месте (15-е в 2015 году), «Алмаз-Антей» – 24-е место (26-е в списке 2015 года), «Вертолеты России» расположились на 29-й строчке (24-я в 2015 году). Стоит отметить, что из 10 российских компаний, входящих в топ-100 SIPRI, пять показали увеличение объемов продаж, а пять – снижение

Доля США на рынке «Топ-100» составляет 57,9%. Второе место в списке лидеров в торговле оружием занимают западноевропейские страны, а третье – Россия, ее доля составляет 7,1% процента общего объема мировых продаж. В Западной Европе наблюдается неоднозначная тенденция: в то время как французские и итальянские компании сокращают продажи оружия, немецкие и британские концерны наращивают прибыль. К примеру, продукция немецких производителей танков и БТР Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall пользуется большим спросом как в Европе, так и на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

По мнению экспертов SIPRI, среди ведущих производителей оружия находится и Китай. Но у исследователей нет достоверных данных, поэтому КНР в рейтинг «Топ-100» не включили, однако по оценкам экспертов, китайские оборонные концерны входят в двадцатку крупнейших мировых производителей оружия.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 11.12.17

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