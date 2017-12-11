На автовокзале в центре Нью-Йорка прогремел взрыв

Взрыв произошел на автобусной станции на Манхэттене. Сообщения об инциденте сначала появились в СМИ и соцсетях, позже информацию о происшествии подтвердили в полиции Нью-Йорка.

Взрыв прогремел на автовокзале Порт-Аторити сегодня утром. По данным правоохранителей, ранен один человек. В то же время СМИ информируют о нескольких пострадавших. На автостанции обнаружены два взрывных устройства. На месте происшествия работают сотрудники полиции, саперы и спасатели. Подробности инцидента пока неизвестны. В полиции лишь рассказали, что в связи со взывом на автобусном терминале задержан один человек.

Ранее полиция сообщила о проведении эвакуации на трех ветках метро в связи в сообщениями о взрыве на Манхэттене.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 11.12.17

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