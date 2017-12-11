Теракт в Нью-Йорке: выживший смертник признался, кто дал приказ на взрыв

Взрыв на автобусном вокзале Порт-Аторити на Манхэттене является несостоявшимся терактом. Об этом сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По данным американских СМИ, выживший террорист-смертник признался, что действовал от имени запрещенного в РФ экстремистского «Исламского государства».

По уточненным данным экстренных служб Нью-Йорка, в результате взрыва в переходе у автовокзала Порт-Аторити, который расположен в районе станции метро «Таймс Сквер», пострадали четыре человека, однако их ранения не представляют угрозы для жизни.

Вместе с тем, ранения получил совершивший атаку мужчина, на теле которого было закреплено сдетонировавшее взрывное устройство. По данным американских СМИ, подозреваемый несостоявшийся смертник – мусульманин.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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