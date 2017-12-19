Пентагон потратил на выслеживание НЛО 22 млн долларов

Минобороны США признало существование государственной программы, согласно которой военным выделяются средства для наблюдения за неопознанными летающими объектами. За время действия проекта Пентагон потратил на гонки за НЛО 22 млн долларов.

«Продвинутая программа идентификации авиационных угроз» (Advanced Aviation Threat Identification Program) существовала с 2007 по 2012 год, передает The New York Times. Несмотря на то, что в оборонном ведомстве сообщили о закрытии программы, источники издания утверждают, что слежка за НЛО продолжается.

Экс-сенатор Гарри Рид прокомментировал новость о слежке за НЛО цитатой из сериала «Секретные материалы»: «Истина где-то там».

Пентагон за пять лет зафиксировал документально три перехвата американскими истребителями «потенциальных НЛО». Кроме того, гриф «секретно» был снят с 409 страниц текста с описанием контактов с НЛО в США и других странах.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.12.17

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