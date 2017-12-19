В США поезд слетел с рельсов и упал на автомагистраль, есть погибшие

В штате Вашингтон скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате аварии три человека погибли, более 100 получили различные травмы, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Поезд Amtrak Cascades 501 шел по маршруту Сиэтл – Портленд, когда 13 из 14 вагонов сошли с рельсов, передает CNN. Последний вагон состава проломил ограждение железнодорожного моста и рухнул на оживленную автомагистраль, повредив около 13 автомобилей.

Жертвами аварии стали три человека, по словам начальника пожарной охраны Ларри Крикмура, все погибшие – пассажиры поезда. Еще более 100 человек пострадали, медики оценивают состояние четверых как очень тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия работает Национальная комиссия по транспортной безопасности, состоящая из 20 следователей.

Предположительно, причиной аварии стало превышение скорости. Во время прохода поезда на путях не сработала система Positive Train Control, которая автоматически замедляет состав, если он идет слишком быстро.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.12.17

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