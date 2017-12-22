В США школьницу отправили на 25 лет в «психушку» за поножовщину

В США 12-летняя школьница, которая пыталась зарезать сверстницу после прочтения рассказов о Тонком человеке (Слендермен), по решению суда была отправлена на 25 лет на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, пишет Milwaukee Journal Sentinel.

Издание пишет, что инцидент произошел в июне 2014 года в штате Висконсин. Полиция установила, что Анисса Вейер и Морган Гейзер заманили свою одноклассницу в лес и напали на нее. Вейер нанесла жертве 19 ножевых ранений, несмотря на это девочка выжила. На тот момент девочкам было по 12 лет.

В ходе допроса нападавшие заявили, что верят историям о Тонком человеке и с помощью этого убийства рассчитывали стать его помощницами. По решению суда Вейер проведет в лечебнице не менее трех лет, прежде чем сможет подать заявление на досрочную выписку под надзор.

Как отмечает РИА «Новости», Тонкий человек, или Слендермен (Slender Man) – вымышленный персонаж, рассказы про которого обрели широкую популярность в интернет-сообществе, начиная с 2009 года. Это безликий маньяк с длинными руками, который якобы охотится на детей. Ему также приписывают сверхъестественные способности, такие как телепатия, телепортация и искажение изображений на фотографиях.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.12.17

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