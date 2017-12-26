Ростуризм: На Вьетнам надвигается разрушительный тайфун

Ростуризм призвал россиян, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездку в эту страну, учитывать приближение тайфуна «Тембин» и соблюдать необходимые меры предосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник и вторник через южную часть Вьетнама – провинции Бария-Вунгтау, Тиензянг, Бенче, Чавинь, Шокчанг, Баклиеу, Камау, Киензянг и город Хошимин – пройдет тайфун «Тембин»; возможны ливневые дожди и сильный ветер, сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИДа России.

«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать данную информацию и соблюдать необходимые меры предосторожности», – говорится в сообщении.

Онлайн-газета VnExpress пишет, что власти Вьетнама эвакуировали около 650 тысяч человек, проживающих на южном побережье страны, из-за приближения урагана. Издание «Тембин» в свою очередь пишет, что из-за разгула стихии на Филиппинах погибло много людей, зафиксированы значительные разрушения.

Как передает РИА «Новости», в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом, по последним данным, погибло более 200 человек. Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.17

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