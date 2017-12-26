Умер «папа» мультяшного кролика Багза Банни

Художник и дизайнер Боб Гивенс, создатель популярного образа мультипликационного персонажа Багза Банни, скончался в возрасте 99 лет, сообщает BBC News со ссылкой на его дочь Мариану.

Гивенс нарисовал Багза Банни в 1940 году. За основу образа был взят кролик Багз, который до этого стал героем нескольких мультфильмов. Однако руководству студия Warner Bros. попросила изменить облик героя, так как оригинал был «чересчур милым». Прежнего кролика отличался меньшим ростом, круглой головой с небольшими аккуратными ушами. Кроме того он был обладателем пушистого хвостика.

Дизайнер Боб Гивенс также работал над созданием мультсериалов про Тома и Джерри, Даффи и Дональда Дака, сотрудничал со студиями Disney, Warner Bros. и Hanna-Barbera. Как напоминает «Лента.ру», Багз Банни – один из самых популярных мультипликационных персонажей Warner Bros. Он появился в таких проектах студии, как «Приключения мультяшек», «Шоу Луни Тюнз» и «Кволик».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.12.17

Пакет «Новогодний». К февралю США опубликует самый жесткий набор антироссийских санкций. / Ученые: Ржавчина пшеницы угрожает уничтожить посевы по всему миру. / Ростуризм: На Вьетнам надвигается разрушительный тайфун. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»