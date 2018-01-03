Сотни жителей Ирана вышли на улицы, протестуя против насилия. Число жертв беспорядков выросло до 21

В Иране сотни человек вышли на улицы городов, протестуя против актов насилия в стране. Демонстрации проходят в Иламе и Ахвазе, передает «Интерфакс» со ссылкой на иранский телеканал «Пресс-ТВ». При этом не уточняется общее число участников манифестаций. СМИ также отмечают, что участники акций несут иранские флаги и фотографии руководителей страны.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что подстрекатели «могут использовать протесты в своих интересах» и против властей Ирана. В то же время глава иранского МИД Джавад Зариф подчеркнул, что иранские граждане имеют право на проведение манифестаций.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят протестные акции, сопровождающиеся вооруженными столкновениями с сотрудниками сил безопасности. Сообщалось, что демонстранты хотели захватить полицейские участки. Люди протестуют против роста цен и выражают недовольство общей экономической ситуацией в стране. Кроме того, звучат и политические требования об отставке президента. В ходе протестов 21 человек погиб, свыше 450 задержаны.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством со стороны других стран. Речь идет о США, Израиле и Саудовской Аравии.

Сегодня также стало известно, что власти Ирана решили разблокировать на территории республики сервисы Telegram и Instagram уже 5 января. В комитете по нацбезопасности парламента Ирана заявили, что доступ был закрыт на короткий срок, передает радиостанция «Говорит Москва». Напомним, о блокировке мессенджера стало известно 31 декабря. Его создатель Павел Дуров уверял, что причиной могли стать каналы, направленные на координацию действий участников акций протеста.

Накануне представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшее время будет просить о созыве экстренного заседания Совбеза, чтобы обсудить события в Иране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook, что американской делегации есть что поведать миру: «Например, Никки Хейли может поделиться американским опытом разгона протестных акций». Захарова напомнила о жестких действиях полиции США, разгоне и арестах активистов движения Occupy Wall Street в 2011 году и «зачистке» Фергюсона в 2014 году.

Тегеран, служба информации РИА «Новый День»

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