Во время беспорядков в Иране погибло 12 человек

Столкновения в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 12 человек. По данным государственного иранского телевидения, вооруженные демонстранты хотели захватить полицейские участки и военные базы.

Акции протеста начались в Иране на прошлой неделе. Протестующие вышли на улицы из-за сложной экономической ситуации. 10 человек погибли в ходе столкновений с сотрудниками сил безопасности в воскресенье, еще двое – в субботу, передает «Интерфакс».

Кроме того, стало известно, что правоохранители противостояли попыткам демонстрантов захватить полицейские участки и военные базы. Отмечается, что нападающие были вооружены.

По словам главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, массовые протесты спровоцированы зарубежными врагами Исламской революции. «Немалая часть недавних демонстраций – результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции», – заявил иранский политик.

Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан к спокойствию. По его мнению, «не все люди на улицах – те, кем руководят иностранцы, есть те, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами».

Ранее стало известно, что власти страны на фоне акций протеста заблокировали населению доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram.

Тегеран, Служба информации РИА «Новый День»

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