Японский астронавт в космосе вырос на 9 см

Японский астронавт Норишиге Канаи за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС) прибавил в росте 9 см. Теперь он переживает за возращение на Землю.

Канаи сообщил о результатах последнего медицинского обследования в своем микроблоге: «Оказалось, что мой рост увеличился на 9 см! Вот так я вытянулся за три недели».

Японец уточнил, что его рост не менялся со средней школы и теперь он немного волнуется, сможет ли уместиться в сиденье корабля «Союз», чтобы вернуться на Землю.

По словам экспертов Японского агентства аэрокосмических исследований, астронавты немного вытягиваются во время проживания на МКС из-за отсутствия гравитации. Однако разница в росте обычно составляет 1-2 см, такого значительного увеличения роста до этого момента не наблюдалось. Впрочем, через несколько дней после возвращения на Землю рост астронавтов возвращается к прежним показателям.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 09.01.18

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