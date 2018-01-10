Японский астронавт извинился за фейковую новость о своем росте

Японский астронавт Норишиге Канаи признался, что рекордная прибавка в росте оказалась ошибкой. Теперь Канаи не беспокоится, что не сможет поместиться в скафандр, чтобы вернуться на Землю. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Накануне японец заявил, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Однако позже оказалось, что Канаи допустил ошибку в измерениях. Неладное заподозрил российский космонавт Антон Шкаплеров и указал на это коллеге. Когда Канаи перепроверил свой рост, выяснилось, что он подрос на 2 см. Этот показатель вполне укладывается в норму.

Астронавт извинился за фейковую новость, а также сообщил пользователям, что не испытывает неприятных ощущений в спине, которые обычно появляются у пребывающих на МКС людей. «Я немного успокоился, потому что смогу поместиться в сиденье «Союза» и вернуться на Землю», – добавил Канаи.

Норишиге Канаи входит в экипаж 54-й экспедиции МКС. 17 декабря 2017 года вместе с японцем на орбиту отправились российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 09.01.18

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