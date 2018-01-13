Нужно больше оружия: в США разработали ядерную доктрину, чтобы «дружить» с Россией

США заявили о ядерном преимуществе России и о желании стабилизировать отношения. Правда, этому, согласно американской версии, препятствует сама РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прессе опубликован проект ядерной доктрины США. «Россия располагает значительными преимуществами перед США и союзниками в производстве ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», – говорится в документе, опубликованном Huffington Post.

Отмечается, что РФ разрабатывает новые виды оружия – как ядерные, так и обычные, расширяя арсенал без нарушений договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Растущая военная мощь России, а также возможности Китая, КНДР и Ирана названы главными внешними угрозами для США. При этом заявляется: «Соединенные Штаты не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю, а добиваются стабильных отношений с этими странами». И предлагается модернизировать стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

Отмечая, что в прошлом РФ и США поддерживали диалоги, но в последние годы взаимодействие значительно сократилось, авторы доктрины обвиняют Россию в нарушении «множества договорных обязательств и других важных договоренностей» (в частности, речь идет о Крыме, а также ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

«Москва должна понимать, что США не будут вечно терпеть невыполнение Россией своих обязательств», – говорится в документе.

Главная цель доктрины – показать России, что «у нее не будет преимуществ в случае реализации неядерных возможностей и формирование ядерной эскалации».

Сами Штаты обещают не возобновлять проведение ядерных испытаний «без необходимости», но продолжат развивать систему противоракетной обороны в Азии и проводить мероприятия по сдерживанию Северной Кореи.

При этом в Пентагоне заявляют, что разработано несколько проектов ядерной доктрины и окончательная версия еще не утверждена.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.01.18

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