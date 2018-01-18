Трамп обвинил Москву в помощи КНДР

Россия «совсем не помогает» в урегулировании северокорейского вопроса, а также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в интервью агентству «Рейтер».

«Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай», – сказал американский лидер, добавив, что все это приводит к тому, что Пхеньян «день за днем» все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.

Трамп обвинил и трех своих предшественников – Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обаму – в том, что они не смогли разрешить северокорейский вопрос. Он также заявил, что президент России Владимир Путин «может сделать многое» для разрешения северокорейской проблемы, однако низкий уровень отношений между двумя государствами, как отметил Трамп, не позволяет достичь серьезных успехов в этом вопросе.

Трамп также отметил вклад Китая в урегулирование ситуации с КНДР, однако добавил, что Пекин может сделать значительно больше для сдерживания Пхеньяна, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ситуация на Корейском полуострове значительно обострилась в прошлом году после серии ракетных пусков и ядерных испытаний в КНДР. В конце 2017 года Совбез ООН ввел новые международные санкции против Пхеньяна. Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

Вашингтон, Иван Гридин

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