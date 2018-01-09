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NewDayNews.ru

Вторник, 9 января 2018, 17:05 мск

Технологии

Программа для майнинга криптовалют пересылала доходы в КНДР

Фото: Reuters

Специалисты выявили приложение, которое устанавливало на зараженный компьютер программу для добычи криптовалюты, а полученный доход перенаправляло на сервер в КНДР. «Это установщик программного обеспечения для добычи криптовалюты Monero. Любая добытая валюта пересылается в Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне в Северной Корее», – заявили в компании по кибербезопасности AlienVault.

Приложение было создано 24 декабря прошлого года. По словам экспертов, сейчас сервер не доступен. Специалисты отмечают, что это может говорить не только о том, что программа прекратила, но и о том, что сервер на территории КНДР мог использоваться, чтобы замаскировать настоящий источник приложения.

В середине декабря разведка Южной Кореи заявила, что имеет доказательства возможной причастности КНДР к краже персональной информации около 30 тысяч пользователей самой популярной в стране биржи криптовалют Bithumb, напоминает РИА «Новости». Еще один подобный инцидент произошел на другой площадке – Coinis – в сентябре.

Пхеньян, Иван Гридин

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