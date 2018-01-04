Белый дом поставил под вопрос психическое здоровье лидера КНДР

В администрации США сомневаются в психическом здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters. «Президент и наш народ должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи», – сказала Сандерс.

По ее словам президент США Дональд Трамп «не собирается быть слабым», а будет, как и обещал, защищать американский народ. Ранее Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее», напоминает РБК.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.01.18

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