Первый год президента Трампа: Вашингтон решил превратить Россию «токсичный актив» А если бы Клинтон?..

В первый год своего президентства Дональд Трамп совершил ряд системных ошибок, которые ограничили его полномочия на посту. Создав себе врага в виде собственного Конгресса, он превратился в «блокированного президента» и усугубил кризис в российско-американских отношениях, вопреки ожиданиям российской элиты, которая не стала утруждаться изучением системы госуправления в США и ждала от Трампа единоличного и быстрого решения накопившихся проблем. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Блокированный президент»: Трамп сам создал себе врага

Директор института США и Канады РАН, член РСМД Валерий Гарбузов, комментируя итоги первого года президенства Трампа, обратил внимание, что его подход к решению проблем изначально был не совсем верным.

«Он (Трамп) очень умело определил те проблемы, с которыми сталкивается американское общество. Он предложил очень простые и радикальные решения этих проблем, как внутренних, так и внешних. Но радикализм – очень опасная вещь. Как правило, радикально проблемы, которые накапливаются десятилетиями, радикально не решаются. Поэтому мы и видим то, что произошло», – констатировал Гарбузов.

«Желания человека по имени Дональд Трамп натыкаются на объективную реальность, которая задана не им, а всеми предшествующими годами и десятилетиями, которые существуют, как берега Соединенных штатов Америки, по которым идет их политическая жизнь», – добавил эксперт.

В этой связи он обратил внимание, что внешняя политика США не зависит от того, кто является «хозяином Белого дома», так как «константа внешнеполитического поведения США» сформировалась уже давно.

«Есть объективные вещи. Все ждут, когда Америка поменяется, когда она развалится, перестанет вести политику глобального доминирования... Да никогда (этого не произойдет), это страна такая. У нее цель – не допустить появления державы, которая могла бы бросить вызов глобальному доминированию США», – подчеркнул Гарбузов.

С его точки зрения, вступая в споры с собственным Конгрессом, Трамп, который пользоваться весьма ограниченной поддержкой даже в своей республиканской партии, за этот год лишил себя единственной возможности проводить свои решения.

«Ему не удалось создать собственное большинство, прежде всего, в Конгрессе. Без Конгресса президент не может ничего. Трамп пытался обойти Конгресс с самого начала с помощью своих президентских указов. Он враг самому себе, потому что самому себе создает врага – без Конгресса крупные вещи в США не проходят. Все 4 года так себя вести не удастся», – считает эксперт.

По его оценке, сейчас можно говорить, о том, что Трамп «блокирован». «Вся эта история, связанная с тем, как Вашингтон воспринял Трампа, какие у него отношения со СМИ, с Конгрессом, с обществом, позволяет говорить о том, что это президент, у которого скованы руки. Это плохо для Трампа, но, по большому счёту, это плохо для института президентской власти в США. Американцы сейчас, может быть, не совсем все понимают, но это серьезное ослабление этого инструмента», – отметил Гарбузов.

Между тем, несмотря на серьезные внутриполитические вызовы непосредственно в США, эксперты выразили сомнения в том, что к Трампу в ближайшее время будет применена процедура импичмента – она является очень сложной и занимает не менее года.

Как отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, зарубежные эксперты считают, что главная опасность импичмента Трампа заключается в непредсказуемости политика.

«Сама угроза импичмента может спровоцировать какие-то действия с его стороны, которые призваны отвлечь внимание американской общественности от внутренней ситуации. Может быть, это будут внешнеполитические шаги: нанесение ударов по Северной Корее или интервенция на Ближнем Востоке. Если над ним будет реально висеть угроза импичмента, он якобы может пойти на очень рискованные военно-политические действия с неясными последствиями. Нам предстоит не очень стабильное будущее, и мы должны этот тоже каким-то образом учитывать. Это не вопрос текущего года, это вопрос 2019-2020 года», – сказал Кортунов.

Трамп разочаровал российскую элиту

Комментируя эйфорию, которая возникла в российской политической элите после победы Трампа на выборах, Картунов пояснил, что она сформировалась из-за того, что после предвыборных выступлений и заявлений Трампа возникла надежда, что он разделяет взгляды на международные отношения, которые «доминируют в российском политическом дискурсе».

Гарбузов считает, что главная ошибка в данном случае состояла в том, что российские политики проигнорировали особенности американской политической системы, привыкнув к тому, что в России президент имеет практически неограниченные возможности.

«Институты президентской власти в наших странах разные. Политическая элита не утруждала себя изучением нюансов, связанных с Конгрессом, СМИ и бюрократией, которая представляет очень важную реальность», – констатировал он.

По мнению Гарбузова, если бы в 2016 году победителем из президентской гонки вышла представитель демократической партии Хиллари Клинтон, то многие аспекты внутренней и внешней политики США имели бы менее радикальный характер. При этом он отметил, что вопреки ожиданиям, мы бы увидели и более мягкую политику в адрес России.

«Допустим, победила бы Клинтон. Во-первых, не было бы этого злополучного российского фактора и всех антироссийских расследований. Клинтон изображалась как чудовище, страшная женщина. Но мне кажется, что при администрации Клинтон, которая была бы более профессиональна (чем администрация Трампа), можно было бы сохранить какие-то контакты и диалоги, хотя бы в сфере контроля над вооружением, что было всегда постоянной основой нашей повестки дня», – сказал Гарбузов.

Он подчеркнул, что, вопреки ожиданиям российской элиты, именно Трамп «принес с собой весь этот антироссийский настрой» хотя, казалось бы он нормально настроен к России и к Путину. «Сама фигура Трампа, его феномен, которые еще предстоит осмыслить, существенно перевернули характер отношений между Россией и США», – считает он.

При этом Гарбузов полагает, что в условиях нынешнего «блокированного президентства» Трампа надеяться на прорывы в российско-американских отношениях» не следует, а диалог между Москвой и Вашингтоном на высоком уровне практически отсутствует.

«Если реально смотреть на вещи, то мы видим, что повестка дня, если это вообще можно назвать повесткой, перевернулась. Если раньше мы говорили о том, что её нужно расширять, что не надо зацикливаться на вопросах контроля над вооружениями, а включать более широкий спектр взаимодействия… то сейчас реальность такова, что отношения двух стран вращаются вокруг двух спиралей: конфронтационный и санкционной», – констатировал он.

По оценке эксперта, «глобально отношения не изменятся, но в решении частных вопросов и конкретных проблем, они могут меняться», но взаимодействия, построенные на взаимном интересе, тут же блокируется санкциями.

США пытаются превратить Россию в «токсичный актив»

Как отметил программный директор РСМД Иван Тимофеев, развитие «санкционной спирали» в отношениях между Москвой и Вашингтоном можно легко предугадать: к концу 2018 года практически свое сферы взаимодействия между странами могут попасть под «рамочную систему», которая будет «тормозить или торпедировать» все договоренности.

Эксперт обратил внимание, что доклад Госдепа о связях российских олигархов с Кремлем, который уже вызывает в России широкий общественный резонанс, – только вершина айсберга.

«Сам факт подготовки такого отчета зарубежным государством является как минимум недружественным шагом, а по сути, вмешательством в суверенные дела. Но эта шумиха затмила полную картину, а полная картина состоит в том, что в течение 2018 года будет выпущено как минимум шесть других отчетов по различным направлениям санкционной политики», – отметил Тимофеев.

Он пояснил, что готовятся доклады о суверенном долге России, о преступлениях, к которым причастны российские официальные лица и компании, что фиксируется финансовой разведкой США, а также расследования о российских СМИ, которые «активно участвуют в российской агрессии и так называемой гибридной войне» по вмешательству в выборы и по энергетической безопасности Украины.

«Каждый такой отчет образует ту самую спираль. Нам понятно, когда эти отчеты выходят, в чем будет приблизительно их суть, и каждый из них будет тормозить, если не торпедировать те робкие попытки налаживания отношений, которые могут предприниматься», – подчеркнул Тимофеев.

Эксперт также добавил, что в американском законодательстве сейчас собраны все возможные претензии по отношении к России.

«Многие говорят, что России и США необходимо сотрудничать на Ближнем Востоке – там есть общие интересы, борьба с терроризмом и так далее. Но если мы открываем (американское) законодательство, мы увидим, что Россия указывается как противник США на Ближнем Востоке. И там указываются конкретные санкционные действия, они не такие жесткие как по Украине или по киберпреступлениям, но, тем не менее, они есть. Задается конкретная негативная рамка, которую можно использовать, чтобы отыграть назад по любому вопросу», – отметил он.

Кроме этого Тимофеев напомнил, что санкции США имеют экстерриториальный характер, что означает, что «под санкции можно подвести любое государство или физическое лицо, которое не поддерживает» такие ограничения.

Впрочем, эксперт выразил уверенность в том, что этим пунктом Вашингтон не будет пользоваться часто. «Каждое такое действие может вызывать вопросы, особенно у таких стран, как Китай и Индия, у которых своих интересы в России. Скорее всего, этим не будут злоупотреблять. Но то, что такая возможность существует, сказывается негативно. Инвесторы это во внимание принимают, для них это вопрос цены риска. Это превращение России в токсичный актив – любой инвестор должен 10 раз подумать, прежде чем прийти на российский рынок», – сказал он.

Одновременно Тимофеев обратил внимание, что по сути антироссийские санкции показывают слабость и уязвимость российской экономики в целом.

«В Вашингтоне обсуждался вопрос наложения санкций против Китая или отдельных лиц, но в конечном итоге американцы не решились вводить их. Это очень хорошо показывает разницу в подходах к Пекину и Москве. Москва воспринимается как игрок, который опасен в военной сфере, но против которого можно применять самые жесткие и широкие санкции, и который не может на эти санкции адекватно ответить, особенно, на финансовые санкции. А вот Китай может ответить по всем фронтам», – констатировал эксперт.

«Выхода – нет». Будет ли рассвет?

По мнению генерального директора РСМД Андрея Кортунова, радикальное изменение в российско-американских отношениях возможно только в трех случаях. Один из них – фундаментальный кризис внутри США и американской внешней политике.

«Тогда они вынуждены будут переходить к политике некого изоляционизма, когда у них появляются гораздо более важные внутренние проблемы, и им будет не до России», – сказал Кортунов.

По его словам, второй вариант, если принципиально изменится внутренняя политика России. «Например, к власти приводит Собчак (скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая собирается участвовать в президентской гонке в РФ как кандидат «против всех») и говорит: мы начинаем дружить, разоружение и так далее. Хотя я думаю, что даже в этом случае они будут говорить, что это хитрый путинский план и доверять здесь новому российскому президенту нельзя», – отметил Кортунов.

«Третьей вариант – очень серьезная внешняя угроза (мировая), когда не до каких-то мелких разногласий с русскими», – добавил он.

В остальных случаях, по оценке эксперта, России можно надеяться, что разногласия между США и их союзниками приведут к новым возможностям. «На нас может сыграть то, что существуют значительные разногласия между Соединенными штатами и их союзникам. Мы должны здесь играть все-таки на Европу. Если произойдут, будем надеяться, какие-то позитивные изменения на востоке Украины, можно будет говорить о смягчении, гибкости и частичной отмене санкций (европейских)», – считает Кортунов.

Он подчеркнул, что для России сейчас главная задача – не допустить глобализации американского подхода. «Если мы будем вольно или невольно объединять наших оппонентов, шансы (к улучшению отношений) будут стремиться к нулю», – сказал он.

«В Европе многие аспекты внешней политики администрации Трампа вызывают вопросы: не нравится то, что Трамп предлагает по Ирану, воинственная риторика в отношениях с Северной Кореей, то, что он так симпровизировал, приняв решение о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим», – отметил Кортунов.

Тимофеев со своей стороны отметил, что санкции ЕС против России имеют более мягкий характер. «В Евросоюзе вопрос по санкциям рассматривается каждые полгода, если будет какой-то прогресс по украинскому вопросу, Брюссель может достаточно оперативно санкционный режим отменить. В Америке это невозможно даже теоретически», – подчеркнул он.

Как считает Гарбузов, в отношениях с США необходимо «создавать специальный механизм», который бы регулировал конфронтацию, так же, как это было во время «холодной войны». При этом эксперт выразил сомнение в целесообразности зеркальных ответов на выпады Вашингтона.

«В каких-то случаях зеркальные ответы играют свою роль, но автоматические зеркальные ответы не всегда действуют. Может быть, должны быть какие-то ассиметричный ответы, а, может, наступит такой период, когда лучше задушить в объятиях, чем развивать конфронтацию. Любой ответ – это раскручивание тех спиралей, о которых мы говорили», – заключил Гарбузов.

Москва, Мария Вяткина

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