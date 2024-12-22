Трамп хочет встретиться с Путиным «как можно скорее»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным как можно скорее для урегулирования конфликта на Украине.
Американский лидер отметил, что ожидает личной встречи в ближайшем будущем.
«Одна из вещей, которые я хочу сделать, и быстро... Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной, как можно скорее. Мы должны дождаться этого, мы должны закончить эту ужасную войну», – сказал Трамп.
Избранный президент США вновь назвал конфликт на Украине «ужасным» и повторил свое заявление, что, если бы он возглавлял Белый дом вместо Джо Байдена, то конфликта на Украине не произошло.
Вашингтон, Светлана Антонова
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