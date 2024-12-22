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Воскресенье, 22 декабря 2024, 21:53 мск

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Трамп хочет встретиться с Путиным «как можно скорее»

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным как можно скорее для урегулирования конфликта на Украине.

Американский лидер отметил, что ожидает личной встречи в ближайшем будущем.

«Одна из вещей, которые я хочу сделать, и быстро... Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной, как можно скорее. Мы должны дождаться этого, мы должны закончить эту ужасную войну», – сказал Трамп.

Избранный президент США вновь назвал конфликт на Украине «ужасным» и повторил свое заявление, что, если бы он возглавлял Белый дом вместо Джо Байдена, то конфликта на Украине не произошло.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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