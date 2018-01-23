Кремль и МИД отреагировали на вопрос американского журналиста о здоровье Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поинтересовался у Bloomberg, чем он болеет после того, как агентство направило запрос о здоровье министра в Кремль, рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, это стало реакцией Лаврова на вопрос представителя агентства к Кремлю о здоровье главы ведомства в контексте перестановок в правительстве после президентских выборов. «После того, как агентство «Блумберг» попросило Кремль уточнить данные о болезни Лаврова, Лавров попросил уточнить у «Блумберг», чем он болеет. Агентство «Блумберг», вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов. Каково? Сильно, да? Урок нам всем, как они работают – любая ложь идет в дело для достижения цели», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее 23 января журналист Bloomberg во время брифинга спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии здоровья главы МИД России. «Я не знаю, я вчера вот видел его по телевизору на пресс-конференции. Не волнуйтесь, все у нас нормально!" – сказал Песков, отметив, что не обладает информацией о каких-либо проблемах со здоровьем у Лаврова, пишет «МК».

Дмитрий Песков также подчеркнул, что сегодня должны состояться переговоры, на которых Сергей Лавров, естественно, заявлен в списки участников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.18

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