Выборы в Чехии: Милош Земан сохранил президентский пост

Действующий президент Чехии Милош Земан одержал победу на выборах главы государства.

По итогам второго тура голосования, которое началось в пятницу и закончилось в субботу, Земан получил 51,6% голосов, его соперника экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша поддержали немногим больше 48,4% избирателей, передает BBC. Драгош уже признал свое поражение. Явка во втором туре выборов составила 66%.

В первом туре выборов, состоявшемся две недели назад, Земан набрал 39,4%, Драгош – 26,2%. Остальные 7 кандидатов смогли получить от 0,5% до 10%.

Земан выступает за улучшение отношений с Россией. Он много раз высказывался за снятие санкций с РФ, предлагая признать результаты крымского референдума. Драгош занимает противоположную позицию.

Прага, служба информации РИА «Новый День»

Прага. Другие новости 27.01.18

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