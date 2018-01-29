В Лас-Вегасе вручили «Порно-Оскары»: 4 награды выиграл петербуржец

В Лас-Вегасе прошла 35-я торжественная церемония награждения лучших мировых порноактеров. Статуэтки вручались победителям более чем в 100 номинациях.

Российский порноактер, петербуржец Алексей Маетный, снимающийся под псевдонимом Маркус Дюпре, удостоен сразу четырех наград. В их числе призы за лучшую мужскую роль, лучшую сцену с групповым сексом, лучшую сцену с двойным проникновением и лучшую сцену анального секса, сообщается на сайте «Порно-Оскара» для порноактеров AVN Awards. Всего Маетный был номинирован на награды в 22 категориях.

Отметим, что в прошлом году россиянин получил свои первые два «Порно-Оскара». Он выиграл в номинациях «наиболее эпатажная сцена» и «сцена с двойным проникновением».

Награда за лучшую женскую роль досталась австралийке Анджеле Уайт. Всего она получила девять статуэток и была включена в Зал славы AVN.

Анджела Уайт, фото: avn.com

Лас-Вегас, служба информации РИА «Новый День»

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