Уроженец Санкт-Петербурга выиграл восьмой «Порно-Оскар»

Алексей Маетный из Санкт-Петербурга стал обладателем восьмой награды за достижения в порноиндустрии. В общей сложности россиянин был номинирован 26 раз.

35-я церемония вручения премий AVN Awards прошла в Лас-Вегасе в минувшую субботу. Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, получил статуэтку в номинации «Лучшая сцена втроем», сообщается на сайте AVN Awards.

Это уже восьмая награда россиянина. В 2017 году он получил три «Порно-Оскара», в 2018 – четыре. За всю карьеру Маетный номинировался 26 раз.

Актер поблагодарил своего наставника итальянского порноактера Рокко Сиффреди. «Он меня всему научил. Всему. Он меня как сына учил», – заявил Маетный.

Достижение петербуржца отметил другой не менее знаменитый уроженец Северной столицы лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант посвятил стихотворение Маетному.

«Чем он хуже наших хоккеистов? Хоть коньками лед он не расплавил, *** [Член] его, как клюшки их – неистов. Гендерных не нарушая правил, он представил родину достойно! Парень наш! Простой, но молодец. Может я конечно и тупой, но дайте ему что ли мерседес», – написал Шнуров на своей странице в Instagram.

Лас-Вегас, Служба информации РИА «Новый День»

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