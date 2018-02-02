В американской школе девочка открыла стрельбу, есть пострадавшие

В школе Лос-Анджелеса 12-летняя ученица ранила несколько человек из пистолета. В результате пострадали четверо детей. Полицейские разбираются в причинах произошедшего.

Инцидент произошел в школе имени Сальватора Кастро. 15-летний подросток получил ранение головы, 15-летняя девочка госпитализирована с травмой запястья, еще несколько человек получили незначительные повреждения – царапины и ссадины, передает Associated Press.

Учебное заведение закрыли до конца дня, на месте ЧП работают правоохранители и медики.

По предварительной версии, ученица случайно ранила других школьников. Один из очевидцев утверждал, что пистолет находился в рюкзаке и выстрелил, когда девочка уронила портфель. Во время задержания школьница плакала и твердила, что «не хотела этого».

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

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