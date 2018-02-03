Посол РФ: Пентагон нашел «страшилку» для оправдания оборонных расходов

Вашингтон решил оправдать военные расходы для наращивания ядерного потенциала США, создав «страшилку» в лице России. Такое заявление сделал посол России в Соединенных штатах Анатолий Антонов. Это стало его ответом на новую ядерную доктрину США.

«Просто проблема заключается как раз в том, что для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала, американцы опять нашли страшилку в лице Российской Федерации. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие огромные триллионы долларов за этим стоят», – заявил дипломат.

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В документе сделан большой акцент на темпы развития российских ядерных сил, а также на угрозы со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая. Теперь Вашингтон намерен сконцентрировать усилия на разработке ядерных боезарядов малой мощности.

Кроме того, из доктрины следует, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов «ядерной триады» (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики), передает РИА «Новости». США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

В мире. Другие новости 02.02.18

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