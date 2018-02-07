В пустыне Сахара дважды за зиму выпал снег

В пустыне Сахара синоптики наблюдают природную аномалию – здесь второй раз за зиму выпал снег. Более того, это происходит уже второй год подряд.

Ранее пустыню замело снегом в начале января. Уже тогда ученые говорили о необычности события. За год до этого снег выпадал в Сахаре дважды, тогда как в последние 37 лет зимних осадков там не было вообще.

Месяц спустя снег выпал в алжирском городе Айн-Сефра, сообщает The Independent. Местные жители, удивленные происходящим, массово фотографируются на фоне снежной пустыни.

Алжир, Служба информации РИА «Новый День»

Алжир. Другие новости 07.02.18

США отправили в космос автомобиль, не обошлось без происшествий. / МОК отказался от хоккея с мячом, ледолазания и ски-альпинизма. / Немецкие друзья Крыма: демократический Запад плюёт на демократический выбор крымчан. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»